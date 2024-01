Dacia il brand più scelto

Simone Vitta 10 gennaio 2024 a

a

a

Dacia è stato il brand più scelto dai clienti privati in Italia nel 2023. Nei passati 12 mesi il Brand consuntiva un record di 80.967 immatricolazioni a clienti privati, in crescita del 25,7%, quasi doppia rispetto al mercato che sale del 13,3%. Questo volume porta la Casa a raggiungere una quota record del 9,2%. Leader del «Value for Money», Dacia cresce nel mercato di tutti i canali del 28,1% e consuntiva una quota record del 5% grazie ad una gamma in linea con le esigenze di mobilità del cliente d’oggi. Cliente che ha dimostrato di apprezzare i valori del Brand ed anche la strategia del GPL, un mercato dove la Casa domina con oltre il 40% di quota. Un’offerta che abbraccia tutti i tre modelli termici oggi in gamma, in grado di ridurre il costo della mobilità ma anche di minimizzare consumi ed emissioni. Nel 2023, 2 DACIA su 3 immatricolate in Italia erano GPL: nel 2018 erano 1 su 4. Una crescita resa possibile anche da una motorizzazione che, forte di un motore da 1 litro di cilindrata ma sovralimentato con turbo, dispone di una potenza di 100 CV e coppia adeguata, per offrire ottime prestazioni e brillantezza di guida.

Ioniq 6, il comfort della scintilla

Grazie anche all’offerta GPL, Dacia Sandero è l’auto estera più venduta in Italia e rappresenta il 55% delle vendite del Brand nel nostro Paese, dove domina il segmento B retail, con un distacco abissale dai concorrenti che inseguono. Un modello che è stato finora venduto in Italia in oltre 350 mila unità dal lancio della prima generazione. Anche Jogger mette a segno ottimi risultati a privati con un ottimo 1° posto nel segmento C SW / MPV / multispazio. Un modello che nel 2023 ha rappresentato l’8% delle immatricolazioni del marchio rumeno in Italia. La cittadina full electric Spring, dal canto suo, grazie anche all’arrivo in gamma della nuova motorizzazione da 65 CV, conquista il 3° posto del segmento A BEV retail. Infine, ma non per importanza, l’iconico Duster, un modello che ha rappresentato oltre il 34% delle vendite Dacia nel nostro Paese, conquista il 3° posto del segmento B a clienti privati.

Ami conquista il mondo del turismo

Il 2024 di Dacia si apre con il tanto atteso arrivo della terza e nuova generazione di Duster, un modello che ha riscritto le regole del mercato, democratizzando il concetto di SUV. Questa nuova generazione debutterà sul mercato il prossimo mese di maggio ma sarà ordinabile già da marzo con prezzi che partono da 19.700 euro.