Espace, spazio del futuro

Dopo la presentazione a marzo 2023, la Nuova Renault Espace è ora pronta per essere acquistata. Ultimo arrivato (siamo alla sesta generazione), questo modello è un mix di eleganza e potenza davvero interessante. Disponibile a 5 o 7 posti, la Nuova Espace fa dell’eleganza un punto di forza, così come della tecnologia e della sicurezza.

A rendere poi ancora più appetibile, il tetto panoramico di oltre un metro quadrato che regala grande visibilità all’esterno e tanta luce all’interno dell’abitacolo. Rispetto alla versione precedente, questa Espace risulta più compatta e anche più leggera, qualità che si sentono durante la guida. Nuovo Espace è dotato di una motorizzazione E-Tech Full Hybrid super efficiente da 200 cv. Il consumo ridotto di carburante in conformità con le normative (4,6l /100 km) consente un’autonomia fino a 1.100 chilometri con un pieno, senza necessità di ricarica. Al volante, si apprezzano fin subito il Multi-Sense e il 4Control Advanced, il sistema a quattro ruote sterzanti di Renault.

Il primo livello di allestimento si chiama Techno e già comprende di serie il display Open R da 12”, il portellone posteriore Hands Free, il caricabatterie del telefono a induzione, i cerchi da 19", i ganci Isofix sui sedili laterali della seconda fila e il pack safety. Per chi ama la sportività, c’è la versione Esprit Alpine, che si fa notare dal rivestimento in Alcantara con cuciture blu della plancia e le sellerie dei sedili in pelle sintetica e tessuto Latis Bright. Ultima opzione, l’allestimento Iconic, con l’inserto in vero legno di frassino della plancia e le sellerie in pelle trapuntata color grigio sabbia chiaro abbinate a profili Brun Moka. Su questa versione i sedili anteriori sono regolabili elettricamente (longitudinale, altezza e inclinazione dello schienale) e sono riscaldabili. Il sedile del conducente è anche dotato di massaggio lombare.

Nuovo Espace ha un motore termico turbo 3 cilindri benzina da 1,2 litri e 130 cv (96 kW) con coppia di 205 Nm e due motori elettrici: il principale da 50 kW e il secondario, da 25 cv con coppia di 50 Nm, che viene utilizzato per l’avviamento del motore termico e per il cambio marce. L’avviamento della vettura avviene al 100% in modalità elettrica e il recupero energetico si attiva automaticamente in fase di decelerazione e frenata. Nuova Espace è già ordinabile, i prezzi di partenza sono: 43.700 per la Techno, 46.500 per la Esprit Alpine e 48.500 per la Iconic.