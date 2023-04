Settantacinque anni di Defender

Simone Vitta 04 aprile 2023 a

Bella da far male, fedele alla tradizione, ma con tutta la tecnologia del presente e del futuro. È la nuova Land Rover Defender nella spettacolare livrea 75th Limited Edition, nata per festeggiare i suoi 75 anni di vita. La serie I fu infatti presentata al salone dell'automobile di Amsterdam nel lontano 1948 e da lì fu un percorso di successo dentro e fuori le strade di mezzo mondo.

Ora Land Rover la ripropone nelle versioni 90 e 110, i due passi storici, che ne hanno decretato la fortuna.

Nuova anche la bellissima tinta Grasmere Green per esterni e interni con esclusiva grafica 75 Years: disponibile su entrambi i modelli. Le due versioni sono equipaggiate con la più recente tecnologia, include il sistema di telecamere surround 3D, fari LED Matrix e Terrain Response configurabile. Disponibile anche ibrida, la 75th Limited Edition si può avere anche P400e PHEV, oltre alle P400 e D300 con tecnologia mild hybrid avanzata.

L'unicità della Limited Edition rende questa Defender un veicolo altamente collezionabile, presentato insieme a una nuova gamma di prodotti lifestyle Land Rover che celebrano questo momento storico.Averla non sarà facilissimo perché la priorità andrà ovviamente ai clienti più fedeli. Nel mercato italiano, la Defender 75th Limited Edition sarà offerta in via prioritaria agli attuali ed ex possessori di Defender di qualsiasi versione. Il prezzo? A partire da 114mila euro.