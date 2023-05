Defender Outbound la famiglia si allarga

Simone Vitta 15 maggio 2023 a

Si fa sempre più ricca l’offerta della gamma Land Rover Defender con il modello lussuoso 130 Outbound, ma anche con la 130 V8 da 500 cavalli e il nuovo County Exterior Pack per la versione 110. «La Defender 130 Outbound è un’aggiunta incredibilmente desiderabile alla famiglia Defender, dedicata ai nostri clienti più avventurosi che amano viaggiare ed esplorare e hanno bisogno di maggiore spazio di carico in una configurazione a cinque posti. I suoi esclusivi miglioramenti di design e gli interni spaziosi offrono un mix avvincente di capacità e praticità.

La famiglia 4x4 può soddisfare qualsiasi cliente, con l’introduzione del propulsore V8 sulla Defender 130, mentre il nuovo County Exterior Pack celebra le radici del modello con un look moderno di un design classico» spiega Mark Cameron, Managing Director Defender. La nuova Defender 130 Outbound abbraccia l’impossibile, con una combinazione senza precedenti di spazio interno lussuoso e capacità all-terrain.

Disponibile esclusivamente in allestimento a cinque posti, offre un potenziale ancora maggiore per l’esplorazione via terra e consente a coloro che hanno uno stile di vita attivo e avventuroso, di mettere nel bagagliaio tutto ciò di cui hanno bisogno per uscire ed esplorare. La Defender 130 Outbound è disponibile con propulsore D300 diesel Ingenium che dispone della tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle per prestazioni ed efficienza ottimali.