La scossa dello Scorpione

Massimiliano Vitelli 28 maggio 2023 a

a

a

Dopo la presentazione avvenuta alla fine del 2022, Abarth 550e è ora pronta ad aggredire l’asfalto. Chi pensava che l’elettrico potesse frenare le ambizioni dello Scorpione dovrà ricredersi, perché la Nuova 500e ha il fascino dell’eredità e la potenza dell’evoluzione.

Il mito Clio si rinnova



Al grido di «More Abarth then ever», ecco allora una macchina che promette reattività ed emozioni nella guida urbana e velocità e divertimento in quella fuori città. Esteticamente la 500e punta dallo Scorpione si riconosce per un frontale che al posto della griglia ha la scritta «Abarth» per esteso, i nuovi fari che, ereditati dalla sorella meno sportiva, sono caratterizzati da un sopracciglio in stile «presa d’aria».

Di profilo si notano le nuove minigonne e le lampadine aerodinamiche delle frecce che sporgono sulla fiancata, tesa e slanciata grazie alle linee che convertono verso il posteriore privo di scarichi sportivi. Paragonandola all’Abarth 695 è più veloce di un secondo nella ripresa urbana, con un'accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h.

Intramontabile Classe E

Le prestazioni dell’Abarth 500e registrano dati migliori rispetto alla variante con motore termico anche nella percorrenza in curva, passando da 40 km/h a 60 km/h in appena 1,5 secondi. Il merito è di un telaio che asseconda ogni andamento di marcia e di un assetto studiato appositamente per elevare il grip della vettura sull’asfalto. Sia nella guida su strada sia in pista lo sterzo risulta versatile e preciso, così come la frenata, efficace anche nelle staccate più forti.

Per gli amanti e i nostalgici del suono del motore, niente paura. Nuova Abarth 500e è infatti dotata di un sound che riproduce esattamente quello delle sue sorelle, regalando a chi la sceglie, il classico rumore del termico.

Il powertrain dell’Abarth 500e è composto da una batteria da 42 kWh accoppiata ad un potente motore elettrico, per un totale di 114kW/155cv e 235 Nm di coppia. Sono tre le modalità di guida: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track, ognuna gestisce le performance della scorpioncina elettrica in base alle necessità del guidatore. La batteria offre un’autonomia dichiarata di 265 chilometri e al massimo della sua carica può far scattare la vettura da 0 a 50km/h in 2,9 secondi e da 0 a 100 km/h in 7 secondi.

Le 1949 unità della versione di lancio Abarth 500e Scorpionissima sono state vendute in pochissimo tempo, ora in listino si possono trovare i modelli base e Turismo, rispettivamente da 37.950 euro e 42.650 euro.