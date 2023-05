I van della stella diventano Premium

Simone Vitta 15 maggio 2023 a

a

a

Per Mercedes-Benz, il futuro della mobilità è elettrico anche nel settore del trasporto merci e nel trasporto persone. Ma soprattutto sarà Premium. I van elettrici della Casa con la Stella, garantiscono sostenibilità, sicurezza, efficienza, e contenimento dei costi di gestione. Mercedes-Benz Vans ha implementato la propria strategia con il pilastro strategico «Lead in Electric Drive», sottolineando l’ambizione alla leadership nel campo della mobilità elettrica con un posizionamento Premium che valorizza l’eccellenza personale ed imprenditoriale dei clienti anche attraverso l’efficienza dei veicoli col marchio a Tre Punte.

Velar, eleganza inglese



Una nuova evoluzione, all’insegna della sostenibilità e innovazione, che in Mercedes-Benz Vans si traduce in prodotti sempre più sicuri, efficienti e connessi, in grado di rispondere alle esigenze dei più diversi impieghi professionali.

Settantacinque anni di Defender



Con il posizionamento premium per il segmento dei veicoli commerciali, Mercedes-Benz Vans persegue l'approccio nell’offrire sempre ai propri clienti le migliori soluzioni per le rispettive esigenze. Mercedes-Benz Vans offre veicoli e servizi premium, sempre con i più alti standard in termini di attenzione al cliente, tecnologia e sostenibilità. I Van della Stella, ora totalmente rinnovati, offrono soluzioni hardware e software dall'acquisto fino alla fine del ciclo di vita di un veicolo.

La nuova offerta di Vane elettrici si chiama Van.Ea e comporende EQV, eVito Tourer, eVito ed eSprinter.