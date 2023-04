Rivoluzione Espace

Massimiliano Vitelli 04 aprile 2023 a

Più spazio in meno spazio. Renault gioca con le leggi della fisica e lancia sul mercato la nuova Espace, più corta della precedente, ma con maggior spazio all’interno dell’abitacolo, soprattutto per la seconda fila di sedili. Dal 1983, anno di lancio del primo modello, di strada la Espace ne ha fatta davvero tanta ed oggi è arrivata alla sua quinta generazione. L’ultima di casa è disponibile a 5 o a 7 posti, scelta fatta per rafforzare la grande offensiva del marchio francese nei segmenti C e D.

In anteprima a Parigi, abbiamo apprezzato innanzitutto la nuova silhouette, elegante e al contempo poderosa. Nuovo Espace è un Suv completo, realizzato con materiali raffinati e finiture di pregio. Notevole, poi, il tetto panoramico di oltre un metro quadrato che regala all’interno dell’abitacolo una luminosità eccezionale.

Con dimensioni esterne più compatte e un peso ridotto di 215 kg rispetto al modello precedente, Nuovo Espace è dotato di una motorizzazione E-Tech Full Hybrid super efficiente da 200 cv. Il consumo ridotto di carburante in conformità con le normative (4,6l /100 km) consente un’autonomia fino a 1.100 chilometri con un pieno, senza necessità di ricarica. Il piacere della guida, invece, è assicurato Multi-sense e dal 4Control Advanced, il sistema a quattro ruote sterzanti di Renault.

Fin dal primo livello di allestimento Techno, la dotazione di serie comprende il display Open R da 24”, il portellone posteriore Hands Free, il caricabatterie del telefono a induzione, i cerchi da 19", i ganci Isofix sui sedili laterali della seconda fila e il pack safety. Chi vuole una vettura dal carattere più sportivo può optare per l’allestimento Esprit Alpine. In questo caso sui poggiatesta c’è il logo della A di Alpine. Il rivestimento in Alcantara con cuciture blu della plancia si abbina perfettamente alle sellerie dei sedili in pelle sintetica e tessuto Latis Bright. Per i clienti più esigenti, invece, ecco l’allestimento Iconic, con l’inserto in vero legno di frassino della plancia e le sellerie in pelle trapuntata color grigio sabbia chiaro abbinate a profili Brun Moka. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente (longitudinale, altezza e inclinazione dello schienale) e riscaldabili. Il sedile del conducente è anche dotato di massaggio lombare.

Nuovo Espace abbatte le frontiere tra i servizi digitali dentro e fuori dall’abitacolo, grazie al sistema multimediale OpenR Link con Google integrato. Nuovo Espace si presenta in strada con un motore termico turbo 3 cilindri benzina da 1,2 litri e 130 cv (96 kW) con coppia di 205 Nm e da due motori elettrici: il principale da 50 kW e il secondario, da 25 cv con coppia di 50 Nm, che viene utilizzato per l’avviamento del termico e per il cambio marce.

L’auto è già ordinabile.