Evoluzione Mercedes GLA

Massimiliano Vitelli 28 marzo 2023

Mercedes rifà il trucco alla GLA, ed il risultato è una vettura leggermente diversa dalla precedente, ma che ne conserva tutte le principali caratteristiche che l’hanno resa un modello di successo. Il design della nuova GLa è raffinato ed elegante, ma più sobrio. Tra le novità più evidenti, la nuova mascherina, che nella nuova versione viene proposta senza quegli elementi orizzontali che incastonavano la stella. I chirurghi estetici di Mercedes hanno messo mano anche ai fari al led, ridisegnandone le luci.

La Nuova GLA vine proposta con quattro diversi disegni per i cerchi e tiene a battesimo il nuovo colore Spectral Blue.

Il lavoro della casa tedesca, però, non si è fermato all’aspetto esteriore del veicolo. Infatti, una volta dentro l’abitacolo, c’è tanto da scoprire e da apprezzare. Innanzitutto un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici di serie, rispettivamente per il quadro strumenti e il sistema multimediale (come optional si possono scegliere due schermi panoramici da 10,25”).

L’ormai collaudatissimo MBUX resta invece il sistema multimediale, che però è stato aggiornato con tre nuovi stili di visualizzazione: Classic, Sporty e Discreet. Per i giovanissimi, ma anche per chi da grande non ha abbandonato la passione per i videogiochi, sulla nuova GLA c’è la possibilità di divertirsi intrattenendosi con tanti games davvero fantastici (utilizzabili, ovviamente, solo a veicolo fermo).