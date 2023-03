Duster non finisce mai

Simone Vitta 28 marzo 2023 a

Cambia il look, soprattutto nel frontale, ma non il senso complessivo della Duster che era e resta una sicurezza del mercato. La nuova edizione Model Year 2023 ha subito un piacevole «lifting», preludio all’arrivo della nuova generazione che esordirà nel 2024 e che sarà tutta un’altra vettura.

Punti di forza del Suv romeno il nuovo marchio, qualche dettaglio estetico e diverse dotazioni innovative che lanciano il popolarissimo Sport Utility di Dacia verso la prossima generazione.

Aggiornato anche l’abitacolo nella forma delle bocchette di aerazione e nella disponibilità di alcuni utili accessori, come ad esempio il comando automatico di ripiegamento degli specchi retrovisori esterni e il sensore pioggia che aziona automaticamente i tergicristalli.

Abbiamo provato la versione a benzina che si guida con facilità, consuma poco e, seppur con cambio manuale, è all’altezza della concorrenza più agguerrita. L’auto sta bene in strada, non fatica nemmeno sulle curve in appoggio e trasmettes empre una sensazione di sicurezza anche alle velocità elevate: piacevole.

C’è anche un’edizione a gas che dribbla abilmente molte normative vigenti nelle grandi città e consente di fare un pieno con cifre davvero irrisorie.

I prezzi arrivano fino alla soglia dei 25mla euro, ma per la versione di ingresso ne bastano 16.550: eppoi dici perché ha riscosso tutto questo successo. Pochi fronzoli, tanta sostanza a prezzi accessibili... bingo!