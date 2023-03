Austral E-Tech ibrido del futuro

Simone Vitta 28 marzo 2023 a

Inizia una nuova era, ibrida, per Austral il crossover di medie ma generose dimensioni di Renault. Non tradisce il suo posizionamento sul mercato, ma scopre una nuova motorizzazione che la rende molto più appetibile soprattutto nelle grandi città dove le norme «green» stanno diventando sempre più invadenti.

Austral sostituisce di fatto la Kadjar, ma è basata sulla più recente evoluzione della piattaforma Cmf-Cd sviluppata con Nissan. Disponibile in tre diverse versioni benzina e ibrida: proprio quella che abbiamo utlizzato per il nostrotest su strada. Si chiama E-Tech, è una full hybrid monta un motore 1.2 litri abbinato a un’unità elettrica da 98 cavalli che complessivamente portano la vettura a erogare 199 cavalli di potenza.

Grande comfort alla guida grazie anche al fluidissimo cambio automatico che distribuisce la coppia in maniera davvero egregia. Altra cosa interessante di Austral è il retrotreno sterzante: cosa che fa davvero la differenza. Alle basse velocità le ruote posteriori sterzano in senso opposto a quelle anteriori, per dare maggiore agilità; a quelle elevate tutte si orientano nella stessa direzione, rendendo l'auto più stabile e pronta nei cambi di direzione.

La sensazione generale è quella di avere tra le mani un mezzo comodo, sicuro e facile da utilizzare. Già, perché nonostante le dimensioni, sfora di un solo centimetro i quattro metri e mezzo, la sua manegevolezza è tale da rislutare semplice anche fare i parcheggi in città. Grazie alle telecamere, anche posteriori, che aiutano non poco in queste situazioni.

Al concessionario la nuova Austral E-Tech costa poco più di 31mila euro.