Scossa Citroen nel futuro

Massimiliano Vitelli 21 febbraio 2023 a

a

a

L’auto elettrica per tutti. Si può riassumere così l’ambizioso piano di Citroen per il prossimo futuro. E per dare sostegno alle parole, la casa del doppio Chevron presenta Oli, un concept che segna la strada per la produzione della prima vettura a batterie a costi accessibili per la classe media. Presentata in Italia all’Allianz Cloud di Milano, Citroen Oli è il punto di partenza, in termini di filosofia, design e tecnologia, verso la mobilità 100% elettrica realmente alla portata del grande pubblico.



Citroen Oli rappresenta un percorso verso una mobilità elettrica, ottimista e funzionale, al fine di massimizzare longevità e durata del veicolo con l’obiettivo di ottenere la migliore valutazione del ciclo di vita (LCA), oltre ad assicurare prestazioni e autonomia di riferimento.

Mercedes all'insegna del lusso

Il suo peso target di circa 1.000 kg lo rende molto più leggero della maggior parte dei SUV compatti comparabili; la batteria da 40 kWh garantisce un’autonomia fino a 400 chilometri, limitando la velocità massima a 110 km/h e massimizzando l’efficienza. Inoltre, la ricarica dal 20% all’80% richiede solo 23 minuti.