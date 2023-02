Energy House a Roma

Massimiliano Vitelli 21 febbraio 2023 a

Kia ed Enel X insieme per dare la scossa al mondo dell’auto elettrica. Kia Italia inaugura il primo brand store del marchio a Roma all’interno dell’Enel X Store di Corso di Francia, il più grande tra quelli realizzati in Italia dalla global business line innovativa di Enel. Il futuro è adesso, come sottolineano i responsabili della casa coreana, e il progetto è presto detto: mettere in atto una serie di attività strategiche per il riposizionamento del brand e la sua trasformazione da car maker tradizionale a sustainable mobility solutions provider.

Nello store di Corso di Francia troviamo sei punti di ricarica (High Power Charging) con una potenza fino a 350 kW, di WayPole per la ricarica in AC da 22 kW + 22 e di un WayMedia, l’innovativo pannello digitale integrato da due WayBox. «L’obiettivo del nostro marchio è conquistare la leadership nel campo della mobilità elettrica e poter siglare un accordo per la realizzazione della Energy House insieme al Gruppo Enel, un motivo di orgoglio e soddisfazione – spiega l’Amministratore Delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti – Lo store non deve essere visto o vissuto come un normale autosalone».

Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia, aggiunge: «Siamo contenti che un partner importante come Kia abbia scelto l’Enel X Store di Roma per aprire il primo temporary store italiano del marchio».

Intanto Kia svela gli obiettivi per il prossimo futuro: offrire entro la fine del 2027 una gamma completa di 14 modelli elettrici e, a livello mondiale, raggiungere una quota del 6,6% del mercato globale dell’elettrico (esclusa la Cina), oltre a una quota del 25% delle vendite della gamma di modelli eco-friendly.