Mercedes all'insegna del lusso

Mercedes-Benz Italia orienta il timone verso una nuova era che va a ridefinire posizionamenti, prodotti e modello di distribuzione. Malgrado un contesto geopolitico segnato diversi elementi di criticità, l’headquarter italiano della Stella punta a chiudere il 2022 con un totale di circa 44.000 Mercedes, cui si sommano 4.800 smart, sul podio tra le elettriche più vendute in Italia.

Un risultato cui Mercedes-Benz Italia guarda con grande soddisfazione, alla luce di tre principali elementi: una crescita profittevole, la conferma dell’efficacia della nuova strategia, soprattutto nella parte più alta del mercato, e una crescente quota di mercato nel segmento XEv che, con il 18,5%, vede le automobili con la spina della Casa di Stoccarda al primo posto nel confronto tra i german premium. Una decisa spinta alle vendite arriva anche dai prodotti che rappresentano la parte più elevata dell’offerta Mercedes, con Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Classe G che segnano nuovi traguardi record in Italia. Positivi anche i risultati di Mercedes-Benz Vans, con 9.000 veicoli immatricolati e un portafoglio di richieste che, a causa di una disponibilità limitata di prodotto, si andrà a soddisfare nel 2023.

Tante novità anche nella famiglia Mercedes-EQ, con il debutto della nuova EQE, anche nella versione SUV, e dell’EQS SUV che fissa un nuovo punto di riferimento nella fascia più esclusiva del mercato full electric. Per Radek Jelinek, presidente e Ceo di Mercedes-Benz Italia, «il nostro portafoglio prodotti si sta rifocalizzando verso quella che è per elezione la sua fascia di riferimento. Stiamo reinterpretando i tre segmenti di mercato in cui siamo presenti - Top End Luxury, Core Luxury ed Entry Luxury - garantendo allo stesso tempo un business più efficiente dal punto di vista dei margini per la nostra rete di vendita e un’offerta di maggior valore per i nostri clienti, sia nel canale dei privati che in quello professionale».