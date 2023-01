Mustang, cavalli di razza

Simone Vitta 17 gennaio 2023 a

Alla faccia dell’elettrico, della nuova tendenza che spinge l’auto verso l’inquinamento zero e anche però verso le emozioni zero. La nuova Mustang GT fa una scelta opposta, tipica delle muscle car americane e riporta il mondo dell’auto sul pianeta terra. Non servono voli pindarici o idealizzazione del mezzo a quattro ruote, qui basta salire a bordo e accendere questo gioiello per palati fini: una vera e propria bestia da domare con tanti cavalli e trazione rigorosamente posteriore.

E’ l’ultima creatura del marchio sportivo dell’Ovale Ford, che nacque da un’intuizione geniale nel 1964 e che da allora ha aperto un vero e proprio filone di sport e tradizione non solo a stelle e strisce. Un’auto vera, emozionale, per chi piace avere sensazioni forti anche a costo di qualche scomodità in più. Ma avere in garage un oggetto come questo fa tutta la differenza del mondo.

Stiamo parlando della incredibile Mustang GT V8 5.0. I numeri dicono tutto e fanno capire bene di che animale si tratta: motore otto cilindri a V cinquemila di cilindrata in grado di erogare 450 cavalli di potenza tutti trasmessi sulle due ruote posteriori. Emozioni pure, di quelle che solo un motore così può trasmettere a partire già dal solo rumore una volta messo in moto.

Qui di ibridi, "plug" "spine" e cose elettriche non se ne parla proprio: alimentazione rigorosamente a benzina come vuole la tradizione di una delle più iconiche muscle car: un’auto senza mezze misure. E a conti fatti non costa nemmeno molto perché bella piena di accessori si riesce a portare a casa con poco più di 54mila euro e una volta al volante ci si rende conto che li vale davvero tutti.

Le prestazioni? elocità massima autolimitata a 250 chilometri orari, ma anche questo è un dettaglio, perché la sua qualità non è certo la velocità di punta, ma piuttosto quel fascino irresistibile che solo una Mustang è in grado di trasmettere.