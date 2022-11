Opel Mokka-e si allunga la vita

Massimiliano Vitelli 12 novembre 2022 a

La nuova Opel Mokka-e si fa strada, portando l’autonomia reale a 338 chilometri nel ciclo WLTP. Per alzare l’asticella, la casa tedesca è intervenuta non sulla batteria, ma sulla pompa di calore e sugli pneumatici. Il continuo sviluppo di Opel, infatti, ha ora tra gli obiettivi principali proprio quello di offrire un maggior senso di libertà ai clienti, spesso diffidenti nello scegliere un’auto elettrica proprio per paura di dover combattere con colonnine e punti di ricarica. L’autonomia di nuova Mokka-e è aumentata grazie, per esempio, all’ottimizzazione dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione, climatizzazione) e di trasmissione.

L’efficienza della pompa di calore, che riscalda e raffredda l’abitacolo e fa parte della dotazione di serie, adesso è superiore rispetto al passato. Le pompe di calore sono più efficienti dei tradizionali sistemi HVAC, in quanto assorbono quantità minori di energia dalla batteria a vantaggio dell’autonomia di guida. Ulteriori elementi che hanno contribuito a incrementare l’autonomia sono il nuovo rapporto di trasmissione e gli pneumatici di classe A+ da 17 pollici. Ma Opel vuole anche altro, come offrire alla propria clientela diverse soluzioni di ricarica. La modalità più veloce disponibile come standard per Opel Mokka-e è quella in corrente continua a 100 kW, attraverso la quale si può portare la batteria all’80% in appena 30 minuti. Ma è disponibile anche la ricarica trifase a corrente alternata da 11 kW oppure la monofase da 7 kW. Per completare, Opel Mokka-e può anche utilizzare una normale presa shuko domestica per caricare a 1,8 kW. Mokka-e offre inoltre tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. Selezionando la modalità Eco, si favorisce l’autonomia rispetto alle prestazioni.

Come ulteriore vantaggio in termini di sicurezza, l’agilità e la tenuta di strada della vettura vengono ulteriormente incrementati nelle difficili condizioni invernali grazie all’integrazione della batteria nel sottoscocca, che abbassa così il baricentro. Opel sta diventando un marchio puramente elettrico. Entro il 2028, la casa automobilistica di Rüsselsheim convertirà tutti i prodotti della sua gamma in modelli al 100% elettrici. Nell’attesa, Opel già oggi offre una selezione completa di modelli elettrificati. Al momento, i clienti possono scegliere infatti tra dodici versioni, dalla piccola Opel Rocks-e al grande van Opel Movano-e. E un altro modello elettrico a batteria sarà introdotto entro la metà di questo decennio con la nuova generazione della Opel Manta. Anche i successori di Opel Crossland e Opel Insignia saranno a trazione solo elettrica e quindi privi di emissioni. L’ambiente ringrazia.