Ecco le nuove Classe A e Classe B

29 ottobre 2022 a

a

a

Che classe. Mercedes lancia le nuove versioni di Classe A e Classe B, le ambasciatrici dell'Entry Luxury della Stella. Entrambe dotate dell’ultima generazione del MBUX, il sistema multimediale della casa tedesca, queste vetture offrono davvero tutto ciò che un cliente possa desiderare, sia sotto il profilo estetico sia sotto quello delle prestazioni. La nuova Mercedes-Benz Classe A, disponibile nelle versioni hatchback e sedan, ha un design sportivo e muscolare, con un frontale inconfondibile grazie al cofano inclinato in avanti, due powerdome e il ripido «shark nose».

La Bmw x1 sbarca nella Capitale



Bella la nuova griglia del radiatore, ridisegnata con motivo a stella, e iconici i fari piatti, disponibili anche in una variante a LED. Il carattere sportivo è sottolineato dal nuovo design dei cerchi con dimensioni fino a 19 pollici, interessanti anche le verniciature esterne: solide/metallizzate e Manufactur. Gli interni, invece, sono all’insegna dell’alta tecnologia e della sostenibilità. Il punto di forza assoluto della nuova Classe A è il doppio schermo indipendente di serie, con un display da 7 pollici e uno più grande da 10,25 pollici al centro del cockpit. Come opzione, si possono avere anche due display da 10,25 pollici con un look wide-screen. Il display centrale offre tutte le funzioni precedenti e può essere utilizzato direttamente e comodamente come touchscreen. Da sottolineare poi, il sedile comfort di alta qualità con il nuovo rivestimento ARTICO a rilievo tridimensionale disponibile già sulla versione d’ingresso. La gamma di motori è stata interamente elettrificata e comprende unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti di serie. Come mild hybrid, sono dotati di un sistema elettrico ausiliario di bordo a 48 volt che supporta l’avvio con 10 kW di potenza in più.

Arriva la nuova Smart #1



Altro grande passo avanti con le unità ibride plug-in. La potenza del motore elettrico è stata aumentata di 5 kW e raggiunge ora una potenza di 80 kW. La nuova Classe B nasce per distinguersi. Le proporzioni sportive uniche e gli interni versatili la rendono la nuova Sports Tourer di Mercedes-Benz. La nuova Classe B è disponibile in dieci diverse verniciature solide/metalliche o speciali. I prezzi partono da 35.120 euro per la Classe A nella variante a cinque porte 180 Automatic Executive (da 35.986 euro per l'omologa sedan), mentre la Classe B apre il listino da 36.950 euro con la B 180 Automatic Executive. Entrambe sono versione mild hybrid a benzina.