Alfa Romeo Tonale auto dell'anno 2023

Alfa Romeo Tonale è la vincitrice del premio Auto Europa 2023 assegnato dai soci dell’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, coadiuvati da una giuria di opinion leader e da una giuria popolare di appassionati. Il primo SUV compatto elettrificato del Marchio del biscione, si è imposta su una platea di 20 nuovi modelli, in quanto migliore auto prodotta e commercializzata in Europa sulla base dei requisiti di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio.

Giunta alla trentasettesima edizione, la premiazione si è svolta ieri nel suggestivo Mauto, il Museo dell’Automobile di Torino. Il prestigioso concorso ha fotografato le tendenze più attuali del mercato, indicando i nuovi modelli che in questi ultimi mesi hanno concentrato l’attenzione del pubblico, non solo in tema di design ma anche di tecnologie dove l’ibrido e l’elettrico la fanno da padrone. Alfa Romeo Tonale segna la metamorfosi del Marchio che, pur rimanendo fedele al proprio DNA di nobile sportività italiana dal 1910, evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione. Il design, inconfondibilmente italiano, trova un corrispettivo nella tecnologia da primato e nella connettività ai massimi livelli, come dimostra un sistema di infotainment completamente nuovo. Per Tonale, il Brand ha concepito soluzioni tecniche uniche ed esclusive per esaltare il proprio DNA ed offrire al cliente un’esperienza di guida unica tipica del marchio, in cui la meticolosa cura dei dettagli sposa la ricerca continua della più elevata qualità.

«Il premio Auto Europa assegnato ad Alfa Romeo Tonale - dichiara il presidente dell’UIGA, Gaetano Cesarano - dimostra l’indissolubile legame passionale degli italiani con l’automobile, che trova il giusto punto di sintesi con l’innovazione, la ricerca stilistica e gli alti standard di sostenibilità e sicurezza che l’industria sfoggia sul mercato».