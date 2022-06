Citroen C5 Aircross, evoluzione della specie

Massimiliano Vitelli 28 giugno 2022 a

Bocelli "canta" la Fiat 500 elettrica

Spazio, dinamicità e tanto comfort. Citroen lancia la nuova C5 Aircross, una vettura che, introdotta sul mercato dal 2018 (scelta finora da più di 260mila clienti in Europa su un totale di 325mila nel mondo), continua la sua evoluzione. Prodotta nello stabilimento Stellantis di Rennes, la C5 Aircross torna a stupire grazie ad un restyling mirato a migliorarne il fascino estetico e l’accoglienza a bordo. Tra le novità che saltano subito all’occhio, la nuova fanaleria anteriore e la calandra centrale cromata sulla quale mostra i muscoli il Double Chevron, simbolo della casa francese.

Aprendo lo sportello e salendo a bordo, colpisce subito la semplicità degli interni, curati, ma poco invasivi. Rispetto alla versione precedente, il touchsreen è cresciuto passando da 8” a 10” pollici ed è posizionato all’altezza dello sguardo del conducente per facilitarne l'utilizzo senza distrazioni. I sedili sono stati migliorati grazie al sistema Advanced Comfort e si sente subito. Bella novità anche per il bagagliaio, che adesso risulta il più spazioso della categoria di riferimento: da 580 litri a 720 litri per le versioni benzina e diesel; da 460 litri a 600 litri per il modello ibrido plug-in (che attualmente rappresenta il 41% delle vendite). Un altro primato, la nuova Citroen C5 Aircross lo porta a casa per la versatilità. È infatti la vettura più modulare nel suo settore grazie soprattutto alla presenza di tre sedili posteriori singoli, scorrevoli e ribaltabili autonomamente.

Questo permette quindi un’ampia gamma di soluzioni che facilitano non poco quando c’è da caricare la vettura anche con oggetti ingombranti. Ottimo e il sistema di sospensioni Progressive Hydraulic Cushions limita davvero al minimo le ripercussioni all’interno dell’abitacolo di eventuali imperfezioni del manto stradale. Citroen chiama questa soluzione «tappeto volante» ed effettivamente la sensazione di sfiorare appena l’asfalto c’è. Disponibile in Italia in sei allestimenti (Shine Pack, Feel Pack, Shine, C-Series, feel e Live), la nuova C5 Aircross è offerta in diverse motorizzazioni: PureTech 130 benzina con cambio manuale e automatico, BlueHDi 130 diesel con cambio manuale e automatico, Hybrid 225 con cambio automatico.

Prezzi a partire da 28.700 euro.

