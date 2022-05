La Fiat 500x scopre l'ibrido

simone vitta 28 maggio 2022 a

a

a

Video su questo argomento Con Ariya Nissan "accelera" sull'elettrico

Avvio silenzioso e 100% elettrico, 500x hybrid ha un motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240 Nm e l’e-motor da 48 Volt e 15 KW, e il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità. Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly viene integrato dal supporto di un motore elettrico BSG e dall’e-motor che migliora l’efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico spento. Si tratta del primo Hybrid in casa FIAT che usa il motore elettrico scollegando completamente il motore a benzina che, nel ciclo totale WLTP, può restare inattivo fino al 47% del tempo. Rispetto alla precedente 500X 1.3 T4, questa nuova motorizzazione permette un abbattimento delle emissioni di CO2 fino all’11% (ciclo WLTP) senza rinunciare alle prestazioni, con consumi di 5,1l/100 km contro i 5.4l/100 km della motorizzazione diesel 1.6 di 500X. Da 0 a 100km/h in 9,4 secondi, l’e-motor della nuova 500X hybrid supporta prontamente la performance del termico in fase di ripresa e ne ottimizza il rendimento, mitigando l’effetto turbolag e garantendo prontezza di risposta alle richieste dell’acceleratore.

Auto: alla Kia EV6 il premio Car of the Year 2022



Innovativa e smart, ma nello stesso tempo una soluzione tecnologica user friendly: 500X hybrid è lanciata con l’allestimento della serie speciale RED, per contribuire a una giusta causa nella lotta alle pandemie, oltre al logo identificativo ’hybrid’ sul portellone posteriore, formato da due foglie con gocce di rugiada di colore blu ad indicare l’evoluzione del motore.

A essere rinnovato è anche il look esterno col lancio del Model Year 2022: presente sul frontale il nuovo logo ’500’ e al posteriore il letterina ’Fiat’ ed è disponibile negli allestimenti Cult, Club, Cross e Sport con i due body Hatchback e Dolcevita con soft top. Oltre alla versione hybrid, la gamma 500X include anche i motori 1.0 GSE 120 CV FWD, 1.3 Multijet 95 CV e 1.6 Multijet II 130 CV. 500X hybrid è disponibile a un prezzo di listino a partire da 29.400 euro, ma che può ridursi in promo a 25.380 euro oppure 23.380 euro solo con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.