Bocelli "canta" la Fiat 500 elettrica

La Fiat 500x scopre l'ibrido

«Quando due anni fa abbiamo annunciato che la Nuova 500 sarebbe stata solo elettrica c’è stato qualche dubbio, visto che è una macchina da grandi numeri, popolarissima non solo in Italia: ad aprile è salita al secondo posto in Europa fra i modelli 100% elettrici, mentre è prima in Francia e ovviamente in Italia. Insomma, i numeri ci premiano visto quest’anno potremmo venderne 100 mila». Le parole di Olivier Francois, Ceo di Fiat e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, non lasciano dubbi sulla ’scommessa vintà per un modello che con 30 riconoscimenti internazionali ricevuti «è la Fiat più premiata di sempre» e che ora rilancia, con una versione speciale caratterizzata da un sound davvero unico.

È la Prima by Bocelli», una serie presentata in un evento internazionale a Forte dei Marmi, alla presenza di ben due membri della famiglia Bocelli, il celebre tenore Andrea e suo figlio Matteo, entrambi coinvolti a diverso titolo in questa novità. Il primo infatti è stato consulente del brand per l’adattamento all’abitacolo della Nuova 500 della tecnologia «Virtual Venues» di JBL, il secondo è l’interprete di «Tempo» il nuovo singolo che fa da colonna sonora al lancio di questa versione speciale. E l’incontro di presentazione è stato anche ovviamente l’occasione per una esibizione insieme sul palco e per riflettere sul significato del suono anche per una piccola city car. Il sistema JBL Premium Audio Mastered by Bocelli assicura un’immersiva esperienza audio di realtà virtuale. In particolare, il tenore ha scelto quattro ambienti ideali, tra tutti i luoghi in cui si è esibito, per personalizzare altrettante «Virtual Venues».

«La Prima by Bocelli vanta uno straordinario impianto audio premium affinato dall’orecchio assoluto del Maestro Bocelli» ha sottolineato Olivier Francois.

