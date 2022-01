La nuova Subaru Forester è inarrestabile

Massimiliano Vitelli 28 gennaio 2022 a

La Forester compie 25 anni e Subaru presenta una nuova versione tutta da scoprire. Con un design rinnovato e dall’aspetto più grintoso rispetto alle versioni precedenti, questa vettura decisamente iconica trasmette subito un senso di libertà e di sicurezza: un binomio davvero interessante. La prima bella notizia è che Subaru Italia garantisce il veicolo per ben 8 anni a chilometraggio illimitato. Una decisione importante presa grazie all’affidabilità. La protezione è totale. «Bumper to bumper» (da paraurti a paraurti), sottolineano, e riguarda sia la meccanica sia la carrozzeria.

Questa nuova Forester è il primo modello della Casa delle Pleiadi equipaggiato con il sistema e-BOXER e si arricchisce con una versione speciale ideata per tutti gli amanti delle attività outdoor.

La Forester 4DVENTURE aggiunge al design rinnovato con il MY22 un look sportivo e intraprendente, un’auto con personalità e dal carattere deciso. Segno distintivo, una serie di dettagli di colore orange che la rendono immediatamente riconoscibile. Forester 4DVENTURE, oltre ad essere perfetta per l’avventura, è una versione a cui non manca nulla. Infatti offre l’intera dotazione di serie della Premium ad esclusione dei sedili in pelle, sostituiti dal nuovo rivestimento sportivo idrorepellente, della pedaliera in alluminio e dei sedili posteriori riscaldati. È disponibile con due colorazioni: Crystal White Pearl e Magnetite Grey Metallic.

Forester 22MY punta forte sulla sicurezza. La vettura è dotata del più avanzato sistema di supporto alla guida di casa Subaru: l’EyeSight, che oggi offre due importanti novità.

L’Autonomous Emergency Steering: quando l’intervento del Pre-Colision Braking Assist non è sufficiente, questo sistema utilizza la stereo camera e il radar posteriore per identificare le linee della carreggiata e valutare se c’è spazio sufficiente per evitare una possibile collisione. Se ci sono le condizioni di sicurezza, il sistema aiuta ad evitare la collisione attraverso una sterzata automatica di supporto.

Disponibile in quattro versioni, il prezzo per la vettura d’ingresso è di 37.750, il top di gamma arriva a 45.250.

