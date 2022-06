Ecco la nuova Mercedes GLC

Il prezzo è ancora un mistero

FInalmente è arrivata, più bella e concreta che mai. Dopo 2,6 mln di unità vendute il popolare Suv della Stella accelera sull’elettrificazione e potenzia l’interfaccia Mbux. «Negli ultimi due anni, la nostra GLC è stata il modello Mercedes-Benz più venduto. E dalla sua presentazione 2,6 milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo. È un modello popolare in ogni area del mondo. Ecco perché il debutto della terza generazione GLC è più di un semplice lancio».

Con queste parole Britta Seeger, responsabile mondiale Marketing & Vendite di Mercedes-Benz ha presentato la nuova generazione del Suv contraddistinto da una design ancora più ricercato e da dotazioni sempre più hi-tech, ma soprattutto da una accelerazione sul fronte dell’elettrificazione. La nuova GLC è disponibile esclusivamente in versione ibrida: come ibrida plug-in o come mild hybrid con tecnica a 48 V e alternatore-starter integrato. Tre i modelli ibridi plug-in con potenza complessiva fino a 333 CV e un’autonomia di oltre 100 chilometri che assicura una guida in modalità prevalentemente elettrica nei tragitti quotidiani, mentre la gamma prevede anche quattro motori a quattro cilindri benzina e diesel, combinati con un motore elettrico con tecnologia mild hybrid. Per le plug in è stata adottata una batteria ad alto voltaggio sviluppata internamente a Mercedes-Benz con una capacità complessiva di 31,2 kWh.

Con il caricabatteria in CC da 60 kW a richiesta, è possibile ricaricare completamente una batteria scarica in circa 30 minuti. Per la ricarica alla rete di casa in corrente alternata è disponibile di serie un caricabatteria da 11 kW (a seconda del mercato) per la ricarica trifase alla Wallbox.

Rispetto al modello che sostituisce la nuova GLC è più lunga di 60 mm (per un totale di 4.716 mm) e più bassa di 4 mm, con un bagagliaio aumentato di 50 litri (ora sono 600 quelli a disposizione) e vanta doti nettamente migliorate su strada ma soprattutto in fuoristrada, con comandi facilitati grazie alla schermata Offroad, e massimi livelli di trazione e sicurezza di guida con la trazione integrale 4MATIC di serie e una modalità di guida offroad completamente elettrica per i modelli plug-in.

