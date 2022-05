Range Rover Sport il lusso fatto Suv

Ecco la terza generazione

Fabrizio Cicciarelli 29 maggio 2022

Risalire una diga guidando in un torrente artificiale, con una portata d’acqua di 750 tonnellate al minuto e un dislivello di 90 metri. È la sfida stile 007 con cui Land Rover svela la terza generazione di Range Rover Sport. Un suv che vuole ridefinire il concetto di lusso sportivo, declinato in chiave dinamica e minimalista per esaltare la raffinatezza senza rinunciare all’anima off-road.

Il design della nuova Range Rover Sport è moderno e al tempo stesso inconfondibile, effetto ottenuto attraverso l’evoluzione degli stilemmi classici del marchio. Superfici tese e proporzioni muscolose comunicano l’idea di dinamicità, per dare l'impressione che la macchina stia per scattare in avanti, come un atleta pronto a correre in pista. Lo sviluppo stilistico punta su linee orizzontali e sbalzi corti, con scelte in controtendenza rispetto alla moda delle grandi mascherine. La calandra è sottile, come i gruppi ottici anteriori al di sopra del paraurti, caratterizzato dalla doppia presa d’aria.

Il minimalismo delle linee caratterizza anche gli interni, senza però rinunciare a innovazione e connettività. Il sistema di infotainment Pivi Pro domina la plancia con il touchscreen curvo da 13,1 pollici ad alta risoluzione, a cui si aggiunge la tecnologia invisibile del Cabin Air Purification Pro: un sistema che promette di filtrare particelle fino a PM2.51 e ridurre odori, allergeni, batteri e virus. Gli altoparlanti sono integrati nei poggiatesta e dietro il tessuto delle porte posteriori, per coniugare pulizia stilistica e intrattenimento, con Active Noise Cancellation di nuova generazione che consente di ridurre il rumore generato dalla strada e dagli pneumatici o esaltare il «rombo» in modalità Dynamic.

Otto le motorizzazioni disponibili, tutte elettrificate in versione mild hybrid o plug-in hybrid (in attesa del debutto del full-electric nel 2024) eccetto il V8 benzina da 530 Cv. Un propulsore da sportiva, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi, mentre il «cuore» Electric Hybrid da 510 cv promette un’autonomia di 740 km ed emissioni di CO2 da 18 g/km.

