Fiat: Francois, 'numeri premiano scelta di offrire nuova 500 solo elettrica'**

Roma, 11 mag. -(Adnkronos) - "Quando due anni fa abbiamo annunciato che la Nuova 500 sarebbe stata solo elettrica c'è stato qualche dubbio, visto che è una macchina da grandi numeri, popolarissima non solo in Italia, Ma i numeri ci premiano: se riusciremo a produrle" visti i problemi sulle forniture di chip "quest'anno potremmo venderne 100 mila". Lo sottolinea all'Adnkronos Olivier Francois, Ceo di Fiat e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, spiegando che questo risultato nasce dalla qualità visto che "non è la versione elettrica di un'auto a benzina, ma è un modello pensato già solo in versione elettrica". E i 30 riconoscimenti internazionali ricevuti, ricorda, "ne fanno la Fiat più premiata di sempre".

Francois osserva poi come "il successo commerciale indiscutibile" della 500 elettrica smentisce anche l'idea che le versioni a zero emissioni non possano raggiungere i risultati delle auto 'tradizionali': "in listino abbiamo ancora anche la 500 'classica' e rispetto all'elettrica siamo a 50-50. Questo dimostra che un prodotto elettrico valido si riesce a vendere" allo stesso livello delle vetture con motore endotermico.