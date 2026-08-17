Europei di atletica, Italia d'oro zecchino: finiamo in testa al medagliere

Massimiliano Vitelli 17 agosto 2026 a

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Agli Europei di Atletica leggera, la delegazione azzurra bissa il primo posto del medagliere conquistato a Roma 2024 portando a casa dieci ori, sei argenti e sei bronzi che valgono il primo gradino del podio davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. Le tante imprese azzurre ai campionati europei di Birmingham, tra i quali spiccano le medaglie d’oro conquistate da Larissa Iapichino, Gianmarco Tamberi, Nadia Battocletti (due), Leonardo Fabbri, Sofia Fiorini, Andy Diaz, Dariya Derkach, Massimo Stano e quella della 4x400 maschile, confermano che i nostri atleti sono i migliori del Vecchio Continente. Anche ieri, ultima giornata di gare (prossimo appuntamento a Chorzow, in Polonia, nel 2028), tanti sorrisi.

Nella finale del salto in lungo femminile, Larissa Iapichino si piazza subito in testa con un primo volo a 7 metri precisi. Nei salti successivi, l’italiana non trova più la prestazione e le avversarie non mollano. Prima dell’ultimo turno di salti, Larissa ha solo un centimetro di vantaggio sulla britannica Jazmin Sawyers.

All’ultima chance, la star di casa fallisce l’attacco decisivo e Iapichino è oro ancora prima del suo salto (che infatti compie senza adrenalina).

Grandi soddisfazioni arrivano pure nella competizione simbolo dell’atletica, la maratona. Nella gara maschile, risultato eccezionale del piemontese Pietro Riva, cresciuto da Stefano Baldini, che conquista, sulle strade britanniche in un percorso di appena cinque chilometri da ripetere otto volte (con l’aggiunta dei 195 metri finali), una clamorosa medaglia d’argento facendo fermare il cronometro a 2.09.18.

L'azzurro ventinovenne, al termine di una gara gestita in modo impeccabile e coraggioso, sfiora veramente la super-impresa chiudendo la sua prestazione solo sette secondi dopo quella del tedesco Amanal Petros. A completare il podio, l'israeliano Maru Teferi. Sommando i punteggi ottenuti da tutti gli azzurri in gara (Ouhda diciottesimo, Daniele Meucci ventitreesimo, Xavier Chevrier trentaduesimo), la classifica a squadre vede l’Italia chiudere al quinOri Conquistati dall’Italia agli Europei di atletica leggera di Birmingham Vittorie Per Nadia Battocletti che si conferma la regina del mezzofondo europeo to posto. Poco prima, le gare femminili avevano dato il via alle corse su strada. Pur rimanendo fuori dal podio nella classifica individuale, le atlete azzurre Rebecca Lonedo (sesta), Sofia Yaremchuk (settima), Giovanna Epis (ventunesima) e Alessia Tuccitto (trentunesima), conquistano una splendida medaglia d’argento nella classifica a squadre arrendendosi solo alle padrone di casa della Gran Bretagna. Delusione nella 4x100 mista con l’errore al cambio tra Vittoria Fontana e Fausto Desalu che elimina gli azzurri. Male i gemelli Ala e Osama Zoghlami e Yassin Bouih, tutti fuori dalle medaglie nei 3000 siepi. Nella 4x400 femminile, dopo la bella prova in qualificazione, le azzurre Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione e Eloisa Coiro conquistano il bronzo.

Nella 4x400 maschile, che chiude la kermesse sportiva, Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati strappano l’ultimo oro e regalano all’Italia la gloria ai campionati europei.