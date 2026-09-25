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Il campione

Tennis, forfait di Sinner dal torneo di Pechino: “Farò di tutto per tornare in campo presto”

di Redazione
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Sarà Pechino senza Sinner. Il prestigioso torneo Atp 500 cinese quest’anno si aprirà senza la partecipazione del numero 1 del ranking mondiale per via del persistere dei problemi al ginocchio. “Ciao a tutti, sono Jannik. Voglio mandare un caloroso saluto aitifosi cinesi - ha detto l’azzurro in un video social - mi dispiace molto annunciare chequest’anno non potrò giocare a Pechino. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse e non sonoancora pronto per competere”.

Per lo stesso motivo l’altoatesino ha già saltato lo Us Open, poi vinto da Sascha Zverev. Ma l’azzurro assicura: “Farò tutto il possibile per tornare in campo il prima possibile”. Jannik ha poi dedicato un pensiero al torneo di Pechino e ai suoi spettatori: “Quello che mi manca di più è naturalmente il torneo, i tifosi e l’atmosfera. Negli anni scorsi sono stato davvero benissimo qui e ho anche vinto il titolo l’anno scorso. Sono molto deluso di non poterlo difendere quest’anno, ma sono felice di poter tornare l’anno prossimo. Auguro a tutti un grande torneo e ci vediamo molto presto di nuovo in campo. Ciao, ciao”.

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