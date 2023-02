Calciomercato Roma, tutte le cifre della cessione di Zaniolo al Galatasaray

Filippo Biafora 08 febbraio 2023 a

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. Dopo una trattativa iniziata quando era già terminato il calciomercato nel resto d’Europa la Roma è riuscita a risolvere il problema che si era creato dopo la richiesta di cessione da parte dell’attaccante classe 1999. I giallorossi incasseranno una base fissa di 16,5 milioni di euro, più una serie di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

In particolare il club turco pagherà eventualmente ulteriori 13 milioni di euro di bonus in base a risultati di squadra e personali del giocatore, che era arrivato nella Capitale nell’estate del 2018 nell’ambito dello scambio che aveva portato Radja Nainggolan all’Inter, che aveva mantenuto il 15% sui diritti di rivendita di Zaniolo. La metà di questi 13 milioni sono raggiungibili in maniera agevole, il resto è meno “facile” da sbloccare. In sostanza nelle casse di Trigoria dovrebbero entrare almeno 23 milioni. In aggiunta la Roma si è garantito un contributo fisso di 2 milioni di euro in caso di qualsiasi futura cessione sopra i 20 milioni da parte del Galatasaray. In più, sempre restando su una possibile partenza in futuro, la Roma incasserà il 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita dei turchi e i 16,5 milioni ora stabiliti. Tiago Pinto si è inoltre assicurato un’opzione d’acquisto su Yusuf Demir e Efe Akman, giovani calciatore di proprietà del club di Istanbul. Il primo, un classe 2003, è stato acquistato la scorsa estate per 6 milioni di euro, mentre il secondo è un regista di centrocampo ed è un classe 2006.

Zaniolo, volato ieri ad Istanbul in compagnia della famiglia con un volo privato partito dall'aeroporto Linate di Milano, ha firmato con i turchi fino al 2027 e guadagnerà 3,6 milioni di euro netti a stagione più bonus. In aggiunta è stata inserita una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, che scenderà con il passare degli anni.