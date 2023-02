Roma, Zaniolo vola in Turchia: via libera per il matrimonio con il Galatasaray

07 febbraio 2023 a

Nicolò Zaniolo al Galatasaray, adesso ci siamo. Dopo i contatti avviati da giorni tra la Roma e il club turco, l’affare è arrivato alle battute finali. Nonostante il terremoto che ha devastato la parte del confine tra Turchia e Siria abbia rallentato la trattativa, facendo slittare alcune conference call in programma per la mattinata di ieri, le parti sono rimaste in contatto anche nella notte per limare gli ultimi dettagli e per giungere a un’intesa totale. Sono state sistemate le più grandi questioni contrattuali e, nel pomeriggio di oggi è in programma la partenza di Zaniolo per la Turchia, con il via libera arrivato dai Friedkin in attesa che vengano definiti gli ultimi dettagli sulla cifra che incasseranno i giallorossi. Per Zaniolo è pronto un contratto di quattro anni e mezzo a 3,5 milioni netti più bonus, con una clausola rescissoria di 35 milioni che lo rende appetibile sul calciomercato. Il classe ’99 è pronto ad iniziare la sua nuova avventura ad Istanbul dopo settimane travagliate in cui si è arrivati alla rottura con la Roma.