Tegola Roma in Europa League, Nicolò Zaniolo salterà altri due turni

Non c'è pace per la Roma in Europa League. Dopo le difficoltà sportive incontrate sul campo nei primi quattro turni del torneo, ora arriva un'altra tegola dal giudice disciplinare. La stangata riguarda Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma sarà out per squalifica per altri due turni dopo il rosso rimediato nella terza gara della fase a giorni tra Roma e Betis.

Dopo aver saltato già il ritorno al Benito Villamarin contro gli spagnoli, Zaniolo sarà quindi out anche nella trasferta di Helsinki e nell’ultima gara all’Olimpico contro il Ludogorets. Per il numero 22 romanista, dunque, è finita la fase a gironi. La Roma, però, potrebbe provare la strada del ricorso contro la decisione della squalifica.