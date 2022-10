Europa League, Siviglia si colora di giallorosso. C'è anche Ryan Friedkin per Betis-Roma

Alessandro Austini 13 ottobre 2022 a

a

a

L'invito alla "disciplina" di José Mourinho, la carica di duemila tifosi, la visita di Friedkin. La Roma cerca di aggrapparsi a tutte le sue risorse per affrontare la partita cruciale di stasera a Siviglia con il Betis. Gran parte del destino europeo dei giallorossi passa per la sfida in programma alle 18.45 all'Estadio Benito Villamarin, dove sono attesi circa 50mila spettatori, compresa una nutrita rappresentanza di sostenitori giallorossi, la maggior parte arrivata in queste ore in città. Nell'assolata Siviglia c'è anche il vicepresidente Ryan Friedkin, passato a salutare la delegazione giallorossa in centro città (al pranzo organizzato dalla Uefa per le due dirigenze ci sarà Tiago Pinto) e pronto ad assistere alla sfida in tribuna. Senza Paulo Dybala, gli altri infortunati e lo squalificato Nicolò Zaniolo, Mourinho è pronto a schierare Lorenzo Pellegrini dietro il tandem d'attacco Abraham-Belotti. Si parte con la formazione migliore possibile per ritrovare i gol perduti e cercare di riportare a casa punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi di Europa League.