Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in "grandissima crisi". Impazza il gossip sulla coppia

Sembra tiri aria di crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia ha da poco accolto a casa la piccola Luna Marì ma a quanto pare i due sarebbero già entrati nel tunnel di una crisi nera. Le indiscrezioni sui neo genitori si accavallano e sui social, specie nelle ultime ore, non si parla d’altro. Eppure, tutto sembrava andare per il verso giusto, i due si erano conosciuti durante la pandemia e da quel momento non si erano più lasciati, complice anche la simpatia di Santiago (primogenito della Rodriguez, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino nda) nei confronti del 25enne hair-stylist. La showgirl argentina ha più volte ribadito durante le sue interviste televisive che nella storia d’amore con Antonino, c’è stato lo zampino di “Santi”, che l’ha spinta a lasciarsi trasportare dai suoi sentimenti per il giovane uomo. Pochi mesi dopo, la coppia ripiomba al centro del gossip per il lieto evento dell’attesa della secondogenita Luna Marì, nata lo scorso luglio. I due erano apparsi più innamorati che mai ma adesso nella coppia ci sarebbe in atto una crisi.

La bomba è stata sganciata qualche ora fa da Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli sulla pagina Instagram “Investigatore Social”, dove si legge: “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”.

C'è un dettaglio che non sfugge agli occhi più fini: ‘Belu’ e ‘Antonino’ da tempo non condividono sui loro profili social foto di coppia. L’ultima risalirebbe alla festa di compleanno dell’argentina per i suoi 37 anni lo scorso 20 settembre. In attesa di conferme da parte dei diretti interessati, dal canto suo Belen ha pubblicato nella notte una storia su Instagram che potrebbe essere interpretata come una risposta alle indiscrezioni. “Usa l’amore come un ponte. Buona notte”, scrive la showgirl. In molti pensano che questo possa essere un commento sulla situazione che sta attraversando.

