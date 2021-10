Tra Wanda Nara e Icardi spunta Eros Ramazzotti! L'ira del cantante sul gossip bomba

25 ottobre 2021 a

Lui, lei, l'altra e... il quarto che non ti aspetti. La storia che ha infiammato il gossip tra Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di un nuovo capitolo. Il protagonista è Eros Ramazzotti, dato dalla stampa argentina come "pretendente" della modella e procuratrice, lesto a contattarla nelle ore della crisi della coppia.

Ma le cose non stanno così, ha spiegato il cantautore romano tirato in ballo nella crisi matrimoniale tra Wanda e il calciatore del Psg. Raggiunto da Oggi, Ramazzotti ha smentito categoricamente ogni insinuazione: “Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano, in zona San Siro”, ha detto il cantante.

“Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che stanno circolando in rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune”, ha aggiunto Eros Ramazzotti.

A sganciare la bomba era stata l'esperta di gossip Yanina Latorre nel corso della trasmissione “Los Angeles Morning“: “In tanti stanno scrivendo a Wanda in questi giorni... Eros Ramazzotti l’ha contattata per esprimere il suo dispiacere circa la vicenda, tra tutti i corteggiatori è un buon partito, Icardi è arrabbiato e geloso“ per l'interessamento del cantante. Ricostruzione che oggi Ramazzotti respinge con forza.

