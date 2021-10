Wanda Nara e Mauro Icardi nudi a letto. La foto hot che infiamma il gossip: "di notte mi chiedi il perdono”"

Giorgia Peretti 23 ottobre 2021 a

Telenovela infinita tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo il tradimento dell’attaccante del Paris Saint-Germain e il tira e molla documentato sui social, la notte scorsa il calciatore ha pubblicato una foto che fugherebbe ogni dubbio sullo stato dei due. Poche ore fa è apparsa una story sul profilo ufficiale dell’argentino dove appaiono lui e la sua agente, nonché moglie Wanda Nara, in un momento di intimità. Nulla di strano, dopo giorni di liti e bordate social i due si sarebbero riavvicinati anche per il bene delle due figliolette nate dalla loro storia d’amore. Lo scatto è eloquente la coppia è insieme a letto, nudi e stretti l'uno all'altra, con la mano di lei che scivola nella sua biancheria intima.

Peccato, però, che a corredo di questo scatto senza veli, ci sia un messaggio sconcertante del giocatore: "Quando sei in ‘mood single' su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono!", ha scritto Icardi. Poi taggando il profilo ufficiale di Wanda, le ha chiesto: "Dove siamo? Non mi è chiaro". Con tanto di faccine sorridenti a completare il tutto. Insomma, la Nara si mostrerebbe su tutte le furie con il marito sui social ma poi fuori i riflettori dello smartphone i due continuerebbero la loro storia d’amore normalmente. La furia dell’argentina, che non aveva risparmiato China Suarez definendola un “tr**a” togliendosi definitivamente l’anello di Icardi dal dito, sembrerebbe una messa in scena.

Secondo quanto si legge dalla foto dell’attaccante sarebbe lei stessa a chiedere il “perdono” al marito. Recita o realtà? La storia infinita del tradimento di Icardi sta infiammando il gossip delle ultime settimane e anche questo capitolo è destinato a far discutere. La foto, infatti, deve aver creato qualche problema al fuoriclasse, visto che poco dopo la sua pubblicazione è stata eliminata dal profilo del calciatore. Icardi ha anche smesso di seguire la moglie su Instagram. Un fatto alquanto singolare visto che nei giorni scorsi Mauro aveva deciso di cancellare tutti gli altri profili seguiti tranne quello della moglie.

