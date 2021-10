Mauro Icardi, l'amante China Suarez esce allo scoperto: "Mi ha ingannato". E Wanda Nara la insulta

Giada Oricchio 21 ottobre 2021 a

Bravo chi ci capisce qualcosa nella telenovela Wanda Nara-Mauro Icardi. Si separano, tornano insieme, lui sta espiando le sue colpe, lei sta valutando il perdono? Boh! Poche le cose certe. Sabato scorso, la manager e moglie del giocatore del PSG fa scoppiare la bomba: “mi sto separando” scrive a una giornalista argentina, veloce a riportare tutto sui social. Poi cancella le foto con Mauro, gli leva il “follow” e fa una storia Instagram in cui afferma: “Hai rovinato una famiglia per una cagna”.

Dunque, all’origine della furia di Wanda c’è un tradimento di Icardi. Ma con chi? I giornali ci mettono poco a scoprire che si tratta di Maria Eugenia ‘China’ Suarez, attrice 29enne, amica della coppia e già finita al centro del gossip per una relazione precedente con un uomo sposato. Il resto è storia della più grande soap opera che si sia mai vista sui social: Uanda prende i figli e vola a Milano, Mauro diserta l’allenamento con la squadra e pubblica una foto con la moglie come a voler dire che hanno fatto pace, la mattina successiva però la Nara mostra la mano senza fede: “Mi piace la mia mano senza anello”, poi riprende i figli e torna a Parigi.

Intanto Icardi cancella tutte le persone seguite su Instagram lasciando solo la WN e apre l’album di famiglia pubblicando foto su foto in cui si cosparge il capo di cenere, esalta Wanda come moglie, amante e madre e supplica la grazia. Al momento il peana non ha sortito l’effetto sperato. Anche perché China, insultata dai fan della coppia, rompe il silenzio e inguaia Maurito, faccia d’angelo e diavolo in corpo.

Questa notte, la modella sudamericana ha scritto un lunghissimo post su Instagram, oggi più che mai tribunale di Forum con le sue comparse e le sue macchiette. “Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione. Ho sempre pensato che fossero separati. – ha detto China -. Scrivo questa lettera per spegnere le bugie, i maltrattamenti e gli sguardi che cercano di costruire storie manipolate che mi rendono, ancora una volta, il capro espiatorio della violenza mediatica. (…). Mi sono relazionata con uomini ai quali ho sempre creduto: mi dicevano che erano separati o che si stavano separando, che non c’erano conflitti”. Una mezza conferma o una non smentita della liaison.

La colpa sarebbe del calciatore: “Ciò che è accaduto non è iniziato per mia volontà, non l’ho alimentato e non l’ho provocato. Non sono stata io ad insistere e propiziare questa situazione. Ammetto la mia mancanza d’esperienza, ma non voglio prendermi il peso e la responsabilità dei comportamenti da conquistatori seriali che hanno imparato gli uomini e che dopo sanno nascondere molto bene”.

Non solo Icardi ci ha provato in barba a Wanda, ma è stato così bravo da fare il padre amorevole e il marito devoto ogni volta che tornava nella magione parigina. China Suarez non è l’avventura di una notte e lo dice chiaro e tondo: “Quello che sta accadendo oggi ha alle spalle una storia molto più grande e profonda, con la quale molte donne sicuramente si identificheranno. Mi è toccato di avere relazioni con uomini alle cui parole ho sempre creduto: che erano separati o si stavano separando e che non c’erano conflitti.

In questa situazione sento di vivere un déjà vu infernale, dove pago ancora una volta con la mia reputazione questioni che sono dominio personale di ogni donna. Un ripetersi degli eventi che rivela la mia inesperienza e soprattutto la profonda credibilità che ho dato a questi uomini che poi hanno taciuto, lasciando che i lupi mi mangiassero”. Infine la frecciatina alla rivale: “Il costo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore”. Tempo dieci minuti dieci e la manager e imprenditrice tradita posta su Instagram un collage di scatti felici degli ultimi tre mesi con messaggio poco velato: “Della mia famiglia mi occupo io. Delle pu***ne la vita stessa”.

Tradotto: come potevi pensare che Mauro e io eravamo in procinto di separarci davanti a queste immagini pubbliche? Pure China è stata veloce nella controreplica: via il segui all’ex amica Wanda, bacchettata da Selvaggia Lucarelli per quel pu**ana ripetuto in diversi post: “Sei rimasta negli anni ’20. Non ho letto un insulto al consorte che al massimo deve sudare un po’ prima di rientrare in casa. Davvero pessima. Quello che doveva dare spiegazioni in casa era lui. Solidarietà a China”.

E il feuilleton non è finito perché Mauro Icardi, tanti muscoli e un cervello poco reattivo, sta continuando a postare foto abbracciato ignudo alla moglie accompagnate dall’immancabile cuore. Lui che per festeggiare un gol, si porta le mani alle orecchie per sentire la gioia dei tifosi, da quell’orecchio non ci sente. Peccato anche che l’apparenza non corrisponda alla realtà. I tabloid argentini hanno rivelato che Wanda Nara ha ingaggiato un investigatore privato e ha fatto hackerare il telefono della dolce metà per avere la certezza delle corna.

Inoltre qualche caro amico della coppia avrebbe rivelato a “Mitre Live” che i due sarebbero in crisi da mesi. Un periodo difficile che l'attaccante avrebbe pensato di superare con una proposta indecente: “Qualche mese fa Mauro avrebbe proposto a Wanda di avere una relazione aperta perché si sentiva annegato. Non ha mai dubitato dell'amore che prova per lei ma glielo avrebbe proposto per poter vivere altre relazioni senza sensi di colpa. Wanda avrebbe rifiutato con convinzione e da lì sarebbe scoppiata la crisi finita poi con un tradimento”.

Un modo originale per salvare il matrimonio. In questa avvincente saga in cui tutti ci chiediamo “come andrà a finire?”, c’è un’altra domanda da porsi: chi ha passato e sta passando così tante informazioni private ai giornali? E perché?

