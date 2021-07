Italia-Inghilterra, Osho spoilera lo striscione della Regina. L'insulto tremendo agli italiani!

09 luglio 2021 a

In vista della finale degli Europei di calcio tra Italia e inghilterra a Wembley si sprecano i meme. Dagli aiutini alla nazionale dei tre leoni, che giocherà in casa così come la semifinale, come il rigore regalato ai supplementari con la Danimarca. Al resto d'Europa che forse non tiferà per l'Italia di Roberto Mancini ma non potrebbe avere nulla in contrario per gufare contro gli altezzosi inglesi.

Spiazza tutti, come al solito, Federico Palmaroli, in arte Osho, che ha spoilerato in una delle sue foto parlanti lo striscione che stanno preparando a Buckingham Palace per la partita. La Regina Elisabetta e il principe Carlo "se stanno a prepara'" scrive Osho che svela l'insulto più tremendo che la royal family possa ideare di questi tempi: "Italiano Meghan Markle"!

Per fortuna allo stadio non ci sarà la Regina, ma il principe William accanto al premier britannico Boris Johnson. Per l'Italia ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che spera d replicare la gioia quirinalizia di Sandro Pertini ai mondiali di Spagna 82.

