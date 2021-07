Euro 2020: Rai senza Rimedio, ridateci Bruno Pizzul! Social impazziti ma il telecronista gela tutti

09 luglio 2021 a

La Rai è senza Rimedio. Già, perché il telecronista della nazionale in questi Europei di calcio, Alberto Rimedio, è risultato positivo al covid insieme a un impiegato e un operatore del servizio pubblico. Sui social chiedono a gran voce lo storico telecronista Bruno Pizzul, voce delle notti magiche di Italia 90 mai baciato dalla fortuna di una vittoria finale, che risponde all'affetto degli utenti con notizie che, però, non piaceranno...

Intanto i tre della Rai, che si trovavano a Londra per la semifinale Spagna-Italia, hanno già provveduto ad effettuare il tampone molecolare, che potrebbe confermare l’esito del tampone rapido o dimostrare una falsa positività. In caso contrario Riomedio non potrebbe fare la telecronaca di Italia-Inghilterra da Wembley. Così sui social, Twiter in testa dove l'hashtag #vogliopizzul è primo nelle tendenze, è scattata la petizione social per affidare al friulano il commento della finale di Euro 2020.

A lanciare l'iniziativa è stato Luca Bottura, giornalista e autore tv. "Date a Bruno Pizzul la telecronaca di Inghilterra-Italia! Eviterete faide a RaiSport per sostituire Rimedio e darete un'altra possibilità a Brunone di portare a casa il trofeo che gli manca! Se condividi, usa anche tu l'hashtag #vogliopizzul", è il tweet che ha scatenato i tifosi azzurri sull'onda della nostalgia canaglia dei bei tempi che furono.

Persino il segretario del Pd Enrico Letta, che dopo l'imposizione dell'inginocchiamento del pensiero unicoè risalito sul carro azzurro, ha rilanciato la proposta.

A spegnere gli entusiasmi è lo stesso Pizzul, insieme a Nicolò Carosio e Nando Martellini tra le voci più amate del calcio raccontato. "Sono lusingato ma sono cose che si dicono sul momento. Non è fattibile - dice lo storico telecronista Rai, voce della Nazionale dal 1986 al 2002, a LaPresse - ringrazio quelli che hanno fatto questa cosa ma francamente non credo sia nemmeno da prendere in considerazione. Fa piacere vuol dire che qualcosa di buono abbiamo lasciato nel ricordo della gente". E in attesa del tampone decisivo, scatta il toto-telecronista.

