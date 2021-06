Scene da un matrimonio consumato, l'allarme di Osho: "Conte e Grillo divorziano e come sempre ci rimettono le creature"

30 giugno 2021 a

Cosa succederà al M5s? Alla fine è arrivato il "vaffa" di Beppe Grillo a Giuseppe Conte con la vignetta di "Osho", il nostro Federico Palmaroli autore della pagina social satirica "Le più belle frasi di Osho" riassume perfettamente la scena da un matrimonio consumato lanciando l'allarme più serio: "Conte e Grillo divorziano e come sempre ci rimettono le creature" scrive sulla vignetta. Il riferimento naturalmente è all'ex portavoce di Conte, Rocco Casalino conteso tra il comico e l'ex premier.

Alla fine chi ce rimette sò sempre 'e creature#Conte #Grillo pic.twitter.com/GGrQKkSky2 — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) June 30, 2021

La situazione ormai è precipitata dopo il post sul blog del garante, con cui si riprende i pieni poteri e offre il benservito all'ex 'avvocato del popolo'. Durissimo l'affondo, sin dal titolo: "Una bozza e via". Ma è il contenuto a tracciare la rotta: "Mi sento come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter avere la pasticca che farà credere a tutti che i problemi sono spariti e che dia l'illusione (almeno per qualche mese, forse non di più) che si è più potenti di quello che in realtà si è davvero, pensando che Conte sia la persona giusta per questo. Ma Conte può creare l'illusione collettiva (e momentanea) di aver risolto il problema elettorale, ma non è il consenso elettorale il nostro vero problema". Il punto di rottura è tutto in quelle 32 pagine scritte da Conte con i suoi consulenti, che a Grillo proprio non sono andate giù. Ma Conte per ora non replica, i suoi principali canali di comunicazione tacciono.

