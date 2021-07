Euro2020, paura per il focolaio Covid di RaiSport. Positivi dopo la trasferta a Wembley: allarme a Coverciano

09 luglio 2021 a

Il Covid non dà tregua neanche al mondo del calcio e c’è allarme a Coverciano a poche ore dalla finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra. Al rientro dalla semifinale con la Spagna sono risultati positivi in quattro tra giornalisti e operatori di RaiSport che seguono l’Italia di Roberto Mancini e che sono stati impegnati nelle ultime ore anche a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale azzurra. A Viale Mazzini, riporta il sito Vigilanzatv, hanno deciso di effettuare tamponi a tappeto per cercare di contenere per quanto possibile il focolaio, ma la paura di una catena di contagi è molto elevata. E alla partenza per l’atto finale, che si giocherà sempre a Wembley (Londra), manca sempre meno.

