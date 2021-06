La scoperta di Osho, ecco perché Conte aveva il viso tiratissimo. Crisi d'astinenza?

28 giugno 2021 a

Perché Giuseppe Conte aveva il viso tiratissimo, nella conferenza stampa al Tempio di Adriano in cui ha lanciato il suo ultimatum al garante del Movimento 5 Stelle Beppe grillo? A scoprire l'arcano è Federico Palmaroli in arte Osho, che spiega con una micidiale "foto parlante" delle sue cosa c'è dietro le smorfie tirate dell'ex premier. Giuseppi era in crisi di astinenza, visto che Mario Draghi lo ha mandato a disintossicarsi dai Decretisti anonimi...

