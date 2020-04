Olimpiadi di Tokyo 2021 a rischio se la pandemia continua

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020, già rinviati all’estate del 2021 (23 luglio-8 agosto) a causa della diffusione del Covid-19, saranno annullati se la pandemia non sarà in quel momento sotto controllo. Lo ha detto il presidente del comitato organizzatore dei Giochi giapponesi, Yoshiro Mori. Qualora la pandemia fosse ancora in corso «allora dovremo annullare i Giochi», ha avvertito Mori in un’intervista al quotidiano sportivo "Nikkan", spiegando che sarebbe impossibile posticiparli di nuovo. Mori aveva già sottolineato giovedì scorso che, «pensando sia agli atleti che ai problemi causati all’organizzazione, è tecnicamente difficile rinviare la competizione di due anni». Un concetto già elaborato, tre settimane orsono, dal presidente del Cio Thomas Bach. «Organizzeremo i Giochi in pace il prossimo anno se il virus sarà contenuto - ha detto aggiunto - È questa la scommessa fatta dall’umanità».