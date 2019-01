Roma saluta il suo campione del mondo

Roma, FEI World Equestrian Games 1998: la medaglia d’oro va a Rodrigo Pessoa. E’ lui a ricevere il metallo più prezioso del salto ostacoli allo Stadio Flaminio. Sotto la sua sella, un atleta speciale. E’ Lianos - allora Gandini Lianos - cavallo di un proprietario italiano, Vittorio Orlandi.

Ventuno anni dopo, alla veneranda età di 32, il grande campione equino è venuto a mancare, dopo aver trascorso anni di meritata pensione presso lo storico centro ippico di Castellazzo (Milano).

Servito, riverito e osannato da chiunque abbia mai varcato la soglia della scuderia, Lianos ha messo nero su bianco pagine che narrano di una carriera invidiabile, ma, soprattutto, di una vita lunga e felice.

“Posso dire – ha affermato Vittorio Orlandi – che abbiamo davvero perso un pezzo della nostra vita. Lianos ci ha dato veramente tanto. Era al prato, anche stamattina. Quando le giornate lo permettevano trascorreva due o tre ore in paddock anche in compagnia di alcuni puledri. Come era solito fare si era sdraiato; spesso lo aiutavamo a rialzarsi, ma questa volta non ce l’ha fatta. Era un cavallo dal carattere estremamente buono e si faceva rispettare da tutti i suoi compagni di scuderia con estrema ‘signorilità’. I primi proprietari pensavano che non avrebbe mai potuto svolgere attività agonistica – ricorda ancora Orlandi – e infatti era stato venduto con la promessa di non praticare sport. Lo abbiamo acquistato successivamente da Hans Horn, quando, già sotto la sella di Jos Lansink, al contrario aveva messo in cassaforte diversi successi. Poi – conclude - è arrivato in cima al mondo”.

Alle parole di Vittorio Orlandi fanno eco quelle della moglie Nelly Mancinelli. “Tra me e Lianos – ha detto Nelly Mancinelli, indubbiamente commossa per la perdita del suo Campione – è stato un vero e proprio amore a prima vista. L’ho sempre seguito nella sua carriera e farlo trasferire nelle scuderie di Rodrigo Pessoa (in Belgio ndr.) era comunque come averlo in casa con noi. Era un po’ il nonno della scuderia. Amava stare in paddock con una puledrina di sei mesi e la nostra sensazione era che sentisse davvero la responsabilità di doverla educare, come un nonno fa con i propri nipoti. Abbiamo vissuto una vita in simbiosi. Proprio questa mattina ho dato la notizia anche a Rodrigo che si informava sempre del suo stato di salute. Oggi sconvolto per la perdita del suo compagno di gara, si è consolato sapendo che il cavallo con cui ha ottenuto forse il più grande successo della sua vita ha vissuto al meglio i suoi lunghi anni dopo il ‘pensionamento’. Un carattere eccezionale - ha concluso Nelly Mancinelli - tutto quello che si può desiderare in un cavallo, Lianos ce l’aveva, capace di entrare in punta di piedi e in un attimo di portarti subito alle stelle”.