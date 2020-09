Il vaccino anti-Covid e il caso Sardegna

Maurizio Costanzo 06 settembre 2020 a

Il ministro della Salute Speranza ha dichiarato che entro la fine di quest’anno ci sarà il vaccino anti-covid. Un virologo importante come il Professor Crisanti, ha dichiarato che, in realtà, il vaccino lo avremo nel 2021. Nell’attesa e nel dubbio, non c’è che augurarsi di schivare il virus medesimo.

A Roma gli scettici del virus. Il medico No Mask: buttate via le mascherine

Penso, in proposito, che il Governatore della Sardegna debba fare qualcosa. Anche Berlusconi e i suoi figli, Luigi e Barbara, venivano dalla Sardegna. Se non sbaglio, un famoso bandito sardo, Mesina, dovrebbe essere ancora latitante dopo essere stato arrestato. Il virus, a questi, non li tocca.