A Roma gli scettici del virus. Il medico No Mask: buttate via le mascherine

Dalla Bocca della Verità si alzano le voci dei No Mask. "Le mascherine vanno buttate: con questo caldo sono un terreno di coltura per i germi davanti a bocca e naso. E sono collegate ad iperacidosi, favorita dall’aumento dell’anidride carbonica", afferma all’Adnkronos Salute Pasquale Mario Bacco, medico legale e ricercatore, componente dell’associazione L’Eretico, che oggi a Roma manifesta in piazza con altre associazioni contro le misure anti-Covid.

"Non siamo negazionisti del virus, ma di come ce lo hanno raccontato. Le mascherine all’aperto non servono - sostiene Bacco - vanno usate solo se si entra in contatto con malati e anziani, che sono il target di questo virus". Ma si può essere asintomatici e trasmettere il patogeno involontariamente. "Se sei asintomatico non sei malato, la carica virale è ridotta e non hai un’alta capacità infettante", sostiene il medico. "Non possiamo vivere circondati dal plexiglass", aggiunge. "E poi mi chiedo: che senso ha la misura sulle mascherine dopo le 18? È un virus, non una zanzara".