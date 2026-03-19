Ascolti tv, De Martino vola con STEP, Veltroni fa flop

Marco Zonetti 19 marzo 2026 a

a

a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 la quinta stagione della serie Morgane – Detective Geniale fermarsi a una media di 1.539.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale5 la seconda stagione di Vanina – Un Vicequestore a Catania raduna 1.864.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 STEP - Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino domina invece la serata con una media di 2.002.000 spettatori pari al 15.8% di share.

Per l'approfondimento: su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.006.000 spettatori con l’8.3%; su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli conquista 1.300.000 spettatori (8.4%); su Rete4 Realpolitik condotto da Tommaso Labate sigla 402.000 spettatori (3.2%); su La7 La Giusta Distanza con Roberto Saviano sigla 642.000 spettatori e il 3.7%.

Su Tv8 la Champions League con la vittoria del Liverpool per 4 a 0 contro il Galatasaray intrattiene 818.000 spettatori (4.3%). Sul Nove Walter Veltroni – Le emozioni che abbiamo vissuto si ferma a una media di 183.000 spettatori pari all’1.1%.

Guerrieri su Rai1 supera Scherzi a parte. Chi vince nel duello De Martino-Scotti

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge una media di 4.981.000 spettatori (23.9%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.040.000 – 20%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui registra 5.029.000 spettatori pari al 24.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole ottiene una media di 1.477.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 Champions League Live si aggiudica 320.000 spettatori pari all'1.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus diverte 520.000 spettatori con il 2.5% e su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 549.000 spettatori (2.7%).

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa calamita una media di 3.963.000 spettatori (19.9%); su Rai2 Referendum 2026 è seguito da 378.000 spettatori con l’1.8%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha calamitato 1.158.000 spettatori (5.8%); su Rete4 4 di Sera segna 1.063.000 spettatori pari al 5.3% nella prima parte e 779.000 spettatori e il 3.7% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo conquista 1.844.000 spettatori (8.9%).