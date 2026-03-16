Ascolti tv. Imma Tataranni supera il Torneo del Milionario. Bene Le Iene

Marco Zonetti 16 marzo 2026 a

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Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, con Vanessa Scalera e Alessandro Gallo, stravincere la serata con una media di 4.073.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti si ferma invece a 1.679.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 640.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside conquista 910.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (880.000 – 4.4%) e la presentazione (871.000 – 4.3%), Presadiretta con Riccardo Iacona raggiunge una media di 962.000 spettatori pari al 5.3% (Presadiretta Più: 495.000 - 3.3%). Su Rete4 Fuori dal Coro presentato da Mario Giordano segna 632.000 spettatori (5%). Su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua calamita 398.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 il film Men in Black: International diverte 241.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.283.000 – 6.4%), Che tempo che fa con Fabio Fazio conquista 1.454.000 spettatori con l’8.2% e 765.000 spettatori con il 7.9% nel Tavolo (L’Importante è Finire: 232.000 - 6.9%).

In access prime time su Rai1, dopo la presentazione (3.972.000 – 20%), Affari Tuoi con Stefano De Martino prevale con 4.865.000 spettatori (24.1%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.800.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti con Samira Lui intrattiene 4.635.000 spettatori pari al 23%.

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra sigla 963.000 spettatori pari al 4.8% nella prima parte e 717.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda. Su La7 In Onda condotto da Luca Telese e Marianna Aprile raggiunge 773.000 spettatori (34.8%) nella prima parte e 569.000 spettatori (2.8%) nel segmento In Onda Prima Serata.