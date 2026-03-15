Ascolti tv, chi ha vinto la strana sfida Sanremo Top-Sal Da Vinci

Marco Zonetti 15 marzo 2026 a

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Gli ascolti del sabato televisivo vedono, su Rai1, dopo la presentazione (2.745.000 – 14.8%), Sanremo Top calamitare 2.192.000 spettatori pari al 17.9%. Su Canale5 la replica del concerto di Sal Da Vinci Stasera… che Sera! fa cantare 2.011.000 spettatori con uno share del 15.2% (Extra: 816.000 – 12.1%). Su Rai2 F.B.I. raccoglie 718.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto si porta a casa 908.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 The Whale registra 595.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete4 …altrimenti ci arrabbiamo! intrattiene 847.000 spettatori (5.4%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.124.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 669.000 spettatori con il 4.9% nella seconda chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 420.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi informa 519.000 spettatori con il 3.4%.



The Voice Generations stravince. Sempre bene Quarto Grado

In access prime time su Rai1 Affari Tuoi sigla una media di 4.506.000 spettatori (24.1%) mentre, su Canale5 dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.726.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna ottiene 4.747.000 spettatori pari al 25.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza diverte 507.000 spettatori (2.8%).

Per l’approfondimento: su Rai2 Tg2 Post raduna 468.000 spettatori (2.5%); su Rai3 La Confessione è seguito da 819.000 spettatori con il 4.5% (La Confessione Finale: 712.000 – 3.8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend registra 850.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 596.000 (3.2%) nella seconda. Da segnalare nel pomeriggio di Rai2 l’ottimo risultato di Storie al bivio con Monica Setta, che totalizza il 4.0% pari a 411.000 spettatori, top share per l’intrattenimento del sabato della Seconda Rete.