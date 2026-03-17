Ascolti tv, Guerrieri su Rai1 supera Scherzi a parte. Chi vince nel duello De Martino-Scotti

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Marco Zonetti 17 marzo 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio con Alessandro Gasmann prevalere con una media di 3.506.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte cala a una media di 2.647.000 spettatori con uno share del 21.1%. Su Rai2 il film Cena con delitto – Knives Out con Daniel Craig e Jamie Le Curtis sigla una media di 454.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 il film The Beekeeper con Jason Statham mantiene con il fiato sospeso 1.400.000 spettatori pari all’8.2%. Su Tv8 il film The Equalizer 2 – Senza perdono calamita 305.000 spettatori (1.9%) e sul Nove Inferno con Tom Hanks raduna 258.000 spettatori con l’1.7%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti registra una media di 1.035.000 spettatori (7.2%); su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro ottiene 644.000 spettatori (5.2%); su La7 La Torre di Babele – Album con Corrado Augias sigla 808.000 spettatori e il 4.5%.

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista 4.964.000 spettatori (23.4%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.329.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ottiene 5.283.000 spettatori pari al 25.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole diverte 1.422.000 spettatori (6.6%), su Tv8 Foodish con Joe Bastianich intrattiene 568.000 spettatori e il 2.7%, mentre sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa si ferma a 446.000 con il 2.1%

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa segna 4.382.000 spettatori (21.1%); su Rai2 Referendum 2026 informa 342.000 spettatori con l’1.6%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano è visto da 1.104.000 spettatori (5.3%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio si porta a casa 974.000 spettatori pari al 4.6% nella prima parte e 772.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber vola a 2.046.000 spettatori (9.5%). Da segnalare in seconda serata l'ottimo risultato di XXI Secolo su Rai1. Il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino segna il 13.4% di share nella prima parte e l'8.7% nella seconda in onda a tarda notte.