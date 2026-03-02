Ascolti tv, l'omaggio a Battiato supera Il Milionario di Gerry Scotti

Marco Zonetti 02 marzo 2026 a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, Franco Battiato – Il lungo viaggio siglare 2.961.000 spettatori pari al 18.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista invece 1.781.000 spettatori pari a uno share del 14.3%. Su Rai2 il film Una commedia pericolosa intrattiene 811.000 spettatori (4.6%). Su Italia1, dopo la presentazione (1.093.000 – 5.4%), Le Iene totalizza 1.237.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (747.000 – 3.7%) e la presentazione (781.000 – 3.9%), Presadiretta ottiene 842.000 spettatori pari al 4.7% (Presadiretta Più: 675.000 - 4.4%). Su Rete4, dopo la presentazione (734.000 – 3.7%), Fuori dal Coro raduna 663.000 spettatori (5.2%). Su La7 il documentario Il caso Epstein – Il racconto continua si aggiudica 573.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 Il film I mercenari – The Expendables ottiene 297.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.295.000 – 6.4%), Che Tempo Che Fa segna 1.609.000 spettatori pari al 9.0% e 920.000 spettatori pari all’8.5% nel Tavolo (L’Importante è Finire: 281.000 - 6.7%).

In Access Prime Time, su Rai1, Dietrofestival totalizza una media di 4.452.000 spettatori (22.0%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.141.000 – 20.5%), La Ruota della Fortuna sigla 4.923.000 spettatori pari al 24.4%. Su Rai2 Tg2 Post ottiene 755.000 spettatori (3.7%). Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 1.105.000 spettatori pari al 5.4% nella prima parte e 850.000 spettatori pari al 4.2% nella seconda. Su La7 In Onda registra 1.029.000 spettatori (5.1%).