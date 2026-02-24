Ascolti tv, Zelig - Svisti e mai visti domina la serata. Giletti chiude in bellezza

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 24 febbraio 2026 a

Gli ascolti del lunedì 23 febbraio 2026 televisivo vedono su Rai1 Rosso Volante segnare una media di 2.393.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 Zelig 30 – Svisti e Mai Visti conquista invece la serata con una media di 1.966.000 spettatori pari a uno share del 17.5%. Su Rai2 il film Dirty Dancing – Balli proibiti ottiene 1184.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere tiene con il fiato sospeso una media di 969.000 spettatori con il 5.7%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (1.059.000 – 5.2%), Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti calamita 1.267.000 spettatori (8.8%). Su Rete4, dopo la presentazione (734.000 – 3.6%), Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro sigla una media di 691.000 spettatori (5.7%). Su La7 La Torre di Babele con Corrado Augias raduna davanti allo schermo 985.000 spettatori pari al 5.3%.

Su Tv8 4 Hotel intrattiene 473.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 299.000 spettatori (2.4%) nel secondo. Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori si aggiudica 424.000 spettatori con il 2.6%.

Su Rai1 Primafestival segna 4.640.000 spettatori (22%) e, a seguire, Affari Tuoi raggiunge 4.853.000 spettatori (23.1%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.022.000 – 19.2%), La Ruota della Fortuna diverte 5.207.000 spettatori pari al 24.9%. mentre Un Posto al Sole appassiona 1.538.000 spettatori (7.2%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 514.000 spettatori con il 2.4%. Su RealTime Casa a Prima Vista è seguito da 481.000 spettatori (2.3

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 635.000 spettatori pari al 3%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.184.000 spettatori (5.7%); su Rete4 4 di Sera registra 1.246.000 spettatori pari al 6.0% nella prima parte e 1.087.000 spettatori pari al 5.2% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ottiene 1.722.000 spettatori (8.1%).