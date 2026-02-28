Ascolti tv, boom della serata cover di Sanremo: oltre dieci milioni per i duetti

Marco Zonetti 28 febbraio 2026 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, dopo l’anteprima Sanremo Start (12.279.000 – 51.6%), conquistare una media di 10.522.000 spettatori pari al 65.2% di share. Nel particolare, una media di 13.709.000 spettatori pari al 64.1% nella prima parte e di 7.316.000 spettatori pari al 67.5% nella seconda.

Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah segna 1.471.000 spettatori con uno share dell’8.0%. Su Rai2 The Americas intrattiene 366.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 il film Transformers – Il risveglio diverte 485.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti ottiene 177.000 spettatori (0.8%). Su Rete4 Quarto Grado raccoglie 638.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’assassinio del banchiere di Dio segna 333.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 236.000 spettatori (1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 262.000 spettatori con l’1.3%.

In access prime time, su Rai1, Primafestival sigla 7.767.000 spettatori (36.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.171.000 – 14.4%), La Ruota della Fortuna intrattiene 3.630.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai3 Un Posto al Sole registra 1.225000 spettatori (5.1%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 400.000 spettatori con l’1.7%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è la scelta di 427.000 spettatori con l’1.8%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.046.000 spettatori (4.8%); su Rete4 4 di Sera raggiunge 912.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 648.000 spettatori e il 2.7% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo conquista 1.177.000 spettatori (5.1%).